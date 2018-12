மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் செயல்படுத்தப்பட உள்ள 2-ம் கட்ட மெட்ரோ ரெயில் பணிகள் மாநில அரசு திட்டமாக மாற்றம் + "||" + To be implemented in Chennai Metro Rail works will be converted to state government project

சென்னையில் செயல்படுத்தப்பட உள்ள 2-ம் கட்ட மெட்ரோ ரெயில் பணிகள் மாநில அரசு திட்டமாக மாற்றம்