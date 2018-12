மாவட்ட செய்திகள்

கத்தை, கத்தையாக கார்டுகளுடன் ஏ.டி.எம். மையத்தில் பணம் எடுக்க முயன்றவர் சிக்கினார் போலீசார் விசாரணை + "||" + With knees, knocking cards ATM. The person trying to make money in the center was trapped Police investigation

கத்தை, கத்தையாக கார்டுகளுடன் ஏ.டி.எம். மையத்தில் பணம் எடுக்க முயன்றவர் சிக்கினார் போலீசார் விசாரணை