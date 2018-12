மாவட்ட செய்திகள்

மேலவளவில் துணை மின்நிலையத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டு விழா + "||" + In melavala The foundation stone laying ceremony of auxiliary power station

மேலவளவில் துணை மின்நிலையத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டு விழா