மாவட்ட செய்திகள்

கோவில் அருகே நிறுவிய சிலுவையை அகற்றக்கோரி பொதுமக்கள் மறியல்: போலீசார் குவிப்பு-வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு + "||" + The public stir to remove the siluvai that was installed near the temple: The police are sensitive to the accumulation of controversy

கோவில் அருகே நிறுவிய சிலுவையை அகற்றக்கோரி பொதுமக்கள் மறியல்: போலீசார் குவிப்பு-வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு