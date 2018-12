மாவட்ட செய்திகள்

குடியாத்தம் அருகே 3–வது நாளாக காட்டு யானைகள் அட்டகாசம் மாமரங்கள், வாழைத்தோட்டங்களை சேதப்படுத்தின + "||" + Near Gudiyatham Wild elephants Mango and banana have been damaged

