மாவட்ட செய்திகள்

உயர்மின் கோபுரங்கள் அமைக்க எதிர்ப்பு: சாட்டையால் அடித்து விவசாயிகள் நூதன ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Resistance to setting up the towering towers: The farmers are a demonstration of the Nation

உயர்மின் கோபுரங்கள் அமைக்க எதிர்ப்பு: சாட்டையால் அடித்து விவசாயிகள் நூதன ஆர்ப்பாட்டம்