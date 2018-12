மாவட்ட செய்திகள்

தொலைநோக்கு திட்டங்களை தமிழக அரசு சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருகிறது அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன் பேச்சு + "||" + The Government of Tamil Nadu is doing well in vision Minister KP Anubhagan talks

தொலைநோக்கு திட்டங்களை தமிழக அரசு சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருகிறது அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன் பேச்சு