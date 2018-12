மாவட்ட செய்திகள்

ஜல்லிக்கற்கள் ஏற்ற, இறக்குவதற்கு வசதியாக தஞ்சை ரெயில் நிலையத்தில், மேலும் 2 இடங்களில் தண்டவாளங்கள் அமைக்கும் பணி சாலையின் குறுக்கே ‘கேட்’டும் அமைக்கப்படுகிறது + "||" + Convenient to load and download Work on rails in two more places at Tanjore Railway Station The gate is set across the road

