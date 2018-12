மாவட்ட செய்திகள்

2 பேரை கொன்ற யானையை விரட்ட நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் புகார் + "||" + Farmers complained that they did not take action against the elephant that killed 2 people

2 பேரை கொன்ற யானையை விரட்ட நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் புகார்