மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் பஸ் கட்டணம் 18 சதவீதம் உயர்வு : போக்குவரத்து துறை மந்திரி டி.சி.தம்மண்ணா தகவல் + "||" + Bus fare hike of 18 per cent in Karnataka

கர்நாடகத்தில் பஸ் கட்டணம் 18 சதவீதம் உயர்வு : போக்குவரத்து துறை மந்திரி டி.சி.தம்மண்ணா தகவல்