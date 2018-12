மாவட்ட செய்திகள்

2018–19–ம் ஆண்டு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரூ.545.21 கோடி ஒதுக்கீடு அமைச்சர் சரோஜா தகவல் + "||" + A total of Rs 545.21 crore will be allocated for the expatriates in 2018-19 Minister Saroja informed

