மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் வடக்கு மாவட்ட தி.மு.க. சார்பில் நடக்க உள்ள ஊராட்சி சபை கூட்டங்களில் கனிமொழி எம்.பி. கலந்து கொள்கிறார் கீதாஜீவன் எம்.எல்.ஏ. தகவல்