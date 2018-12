மாவட்ட செய்திகள்

நிவாரண பொருட்கள் கேட்டு சாலை மறியல் செய்த பெண்கள் உள்பட 220 பேர் கைது + "||" + Ask for relief supplies 220 people, including women who stormed the road, were arrested

நிவாரண பொருட்கள் கேட்டு சாலை மறியல் செய்த பெண்கள் உள்பட 220 பேர் கைது