மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் எந்திரங்களை பெறுவதற்கு விவசாயிகள் ‘உழவன்’ செயலி மூலம் பதிவு செய்ய வேண்டும் கலெக்டர் அன்பழகன் தகவல் + "||" + To obtain agricultural machinery The farmers should register with 'Tilavan' processor Collector's Love Information

வேளாண் எந்திரங்களை பெறுவதற்கு விவசாயிகள் ‘உழவன்’ செயலி மூலம் பதிவு செய்ய வேண்டும் கலெக்டர் அன்பழகன் தகவல்