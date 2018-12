மாவட்ட செய்திகள்

முற்றுகை போராட்ட அறிவிப்பு எதிரொலி: உடனடியாக தொடங்கியது கழிவுநீர் கால்வாய் கட்டும் பணி + "||" + Echoing the siege announcement: The immediate initiation of the construction of the sewer canal

முற்றுகை போராட்ட அறிவிப்பு எதிரொலி: உடனடியாக தொடங்கியது கழிவுநீர் கால்வாய் கட்டும் பணி