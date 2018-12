மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூர் சிவந்தி ஆதித்தனார் பொறியியல் கல்லூரியில் மாணவ-மாணவிகளுக்கு தொழில் தொடங்குவது குறித்த விழிப்புணர்வு முகாம் பிப்ரவரி மாதம் 3 நாட்கள் நடக்கிறது + "||" + Thiruchendur Sivanthi Adithanar Engineering College Awareness Campaign for Student Students to Start It takes 3 days in February

திருச்செந்தூர் சிவந்தி ஆதித்தனார் பொறியியல் கல்லூரியில் மாணவ-மாணவிகளுக்கு தொழில் தொடங்குவது குறித்த விழிப்புணர்வு முகாம் பிப்ரவரி மாதம் 3 நாட்கள் நடக்கிறது