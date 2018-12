மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர், அதிகாரிகள் பதவி விலக வேண்டும் + "||" + State Health Minister, the authorities should step down

தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர், அதிகாரிகள் பதவி விலக வேண்டும்