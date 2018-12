மாவட்ட செய்திகள்

புயலால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழக மக்கள் மீது மத்திய அரசுக்கு அக்கறை இல்லை - சீமான் கண்டனம் + "||" + The Central Government has no concern over the people affected by the storm - Seeman has condemned

புயலால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழக மக்கள் மீது மத்திய அரசுக்கு அக்கறை இல்லை - சீமான் கண்டனம்