பழந்தின்னிப்பட்டிபுதூர் கிராமத்தில் ரூ.30 லட்சத்தில் கூட்டுறவு சங்கத்திற்கு புதிய கட்டிடம் அமைச்சர்கள் தங்கமணி, சரோஜா திறந்து வைத்தனர் + "||" + In the village of Anthininipiphipurupur A new building for the Co-operative Society at Rs 30 lakh Ministers opened the golden sari and saroja

