மாவட்ட செய்திகள்

மேல்மலையனூரில் இருந்து சேத்பட்டுக்கு 3 பாலங்களை கடந்து சென்றது கோதண்டராமர் சிலை + "||" + The statue of Kothandarama crossing 3 bridges from Chethabatunu from Mettangalur

மேல்மலையனூரில் இருந்து சேத்பட்டுக்கு 3 பாலங்களை கடந்து சென்றது கோதண்டராமர் சிலை