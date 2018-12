மாவட்ட செய்திகள்

தாலிக்கு ஜி.எஸ்.டி.யில் இருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் நகை வியாபாரிகள் சங்க பதவியேற்பு விழாவில் தீர்மானம் + "||" + To be exempted from the GST Jewelery Merchants Association Resolution at the swearing-in ceremony

தாலிக்கு ஜி.எஸ்.டி.யில் இருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் நகை வியாபாரிகள் சங்க பதவியேற்பு விழாவில் தீர்மானம்