மாவட்ட செய்திகள்

பன்றி காய்ச்சலால் மரணமடைந்த ஐ.பி.எஸ். அதிகாரி மதுகர் ஷெட்டியின் உடல் முழு அரசு மரியாதையுடன் தகனம் குடும்பத்தினர், பொதுமக்கள் கண்ணீர் + "||" + Died of swine flu IPS. The official body Cremated with state respect

பன்றி காய்ச்சலால் மரணமடைந்த ஐ.பி.எஸ். அதிகாரி மதுகர் ஷெட்டியின் உடல் முழு அரசு மரியாதையுடன் தகனம் குடும்பத்தினர், பொதுமக்கள் கண்ணீர்