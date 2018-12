மாவட்ட செய்திகள்

"சாத்தூர் கர்ப்பிணிக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் செய்து கொடுக்கப்படும்" அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி உறுதி + "||" + All the necessary facilities will be provided to Sathur Pregnant

"சாத்தூர் கர்ப்பிணிக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் செய்து கொடுக்கப்படும்" அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி உறுதி