மாவட்ட செய்திகள்

‘சட்டசபையில் கேள்வி எழுப்பி பட்டாசு பிரச்சினையை தீர்க்க வேண்டும்’ முதல்–அமைச்சர், எம்.எல்.ஏ.களுக்கு வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு கடிதம் + "||" + The questioning in the Assembly should solve the problem of crackers

‘சட்டசபையில் கேள்வி எழுப்பி பட்டாசு பிரச்சினையை தீர்க்க வேண்டும்’ முதல்–அமைச்சர், எம்.எல்.ஏ.களுக்கு வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு கடிதம்