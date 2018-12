மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூர் மாநகருக்குட்பட்ட பகுதிகளில் புத்தாண்டு கொண்டாட்ட விதிகளை மீறினால் கடும் நடவடிக்கை + "||" + New Year's celebratory action for breach of rules

திருப்பூர் மாநகருக்குட்பட்ட பகுதிகளில் புத்தாண்டு கொண்டாட்ட விதிகளை மீறினால் கடும் நடவடிக்கை