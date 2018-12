மாவட்ட செய்திகள்

ஆம்புலன்ஸ் மோதி முதியவர் பலி; பொதுமக்கள் சாலை மறியல் 1½ மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Ambulance kills old man; Traffic damage by 1½ hrs of civilian road stir

ஆம்புலன்ஸ் மோதி முதியவர் பலி; பொதுமக்கள் சாலை மறியல் 1½ மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு