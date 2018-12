மாவட்ட செய்திகள்

உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டின் இலக்கை தாண்டி வேலூர் மாவட்டத்தில் ரூ.2,085 கோடிக்கு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி தகவல் + "||" + World investors cross the target of the conference Memorandum of Understanding to be implemented in Vellore District for Rs Minister KC Veeramani informed

உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டின் இலக்கை தாண்டி வேலூர் மாவட்டத்தில் ரூ.2,085 கோடிக்கு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி தகவல்