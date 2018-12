மாவட்ட செய்திகள்

பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை தடுக்க குமரியில் 100 கண்காணிப்பு குழுக்கள் அமைப்பு + "||" + 100 Monitoring Groups system in Kumari to prevent plastic use

பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை தடுக்க குமரியில் 100 கண்காணிப்பு குழுக்கள் அமைப்பு