மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில், கடந்த ஆண்டு கொள்ளைபோன ரூ.94 லட்சம் நகைகள் மீட்பு போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜோர்ஜி ஜார்ஜ் தகவல் + "||" + In the district, last year Rs.94 lakhs jewelery recovery Police Superintendent Jorge George informed

