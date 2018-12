மாவட்ட செய்திகள்

வார்டு மறுசீரமைப்புக்கு எதிர்ப்பு: வாக்காளர் அடையாள அட்டைகளை கலெக்டரிடம் ஒப்படைக்க வந்த மக்கள் + "||" + Resistance to Ward Restoration: People who handed voter identification cards to the collector

வார்டு மறுசீரமைப்புக்கு எதிர்ப்பு: வாக்காளர் அடையாள அட்டைகளை கலெக்டரிடம் ஒப்படைக்க வந்த மக்கள்