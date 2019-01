மாவட்ட செய்திகள்

வால்பாறையில் பாலத்தில் சென்ற ஜீப் ஓடையில் கவிழ்ந்தது - டாக்டர் பலி; 3 பேர் படுகாயம் + "||" + In Valparai The jeep in the bridge collapsed in the runway

வால்பாறையில் பாலத்தில் சென்ற ஜீப் ஓடையில் கவிழ்ந்தது - டாக்டர் பலி; 3 பேர் படுகாயம்