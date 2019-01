மாவட்ட செய்திகள்

போதிய மழை இல்லாததால் கே.ஆர்.எஸ். அணையின் நீர்மட்டம் 114.65 அடியாக குறைந்தது + "||" + Because there is not enough rain KRS The water level of the dam Declined by 114.65 points

