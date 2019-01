மாவட்ட செய்திகள்

என்.எல்.சி. 3-வது சுரங்கம் அமைக்கும் திட்டத்தை கைவிடக்கோரி - விருத்தாசலத்தில், விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + NLC To abandon the plan to set up 3rd tunnel - In Vriddhachalam, farmers Demonstration

என்.எல்.சி. 3-வது சுரங்கம் அமைக்கும் திட்டத்தை கைவிடக்கோரி - விருத்தாசலத்தில், விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்