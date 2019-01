மாவட்ட செய்திகள்

மந்திரி பதவி பறிக்கப்பட்ட ரமேஷ் ஜார்கிகோளிக்கு காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ. திடீர் ஆதரவு + "||" + The minister was taken away Ramesh Jarkiholi Congress MLA Sudden support

மந்திரி பதவி பறிக்கப்பட்ட ரமேஷ் ஜார்கிகோளிக்கு காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ. திடீர் ஆதரவு