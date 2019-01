மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கடந்த ஆண்டு சாலை விபத்துகளில் 287 பேர் பலி - போலீஸ் சூப்பிரண்டு முரளிரம்பா தகவல் + "||" + 287 people killed in road accidents last year in Thoothukudi district

