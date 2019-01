மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை பழைய இரும்பு கடைகளில் குவிந்து கிடக்கும் தமிழக அரசின் விலையில்லா பொருட்கள் வீணாகும் வரிப்பணம் + "||" + Thanjavur is the cost of the cost of old-fashioned retailers in the state of Tamil Nadu

தஞ்சை பழைய இரும்பு கடைகளில் குவிந்து கிடக்கும் தமிழக அரசின் விலையில்லா பொருட்கள் வீணாகும் வரிப்பணம்