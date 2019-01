மாவட்ட செய்திகள்

மும்பை, தானேயில் புத்தாண்டு தினத்தில் மது குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டிய 3,171 பேர் சிக்கினர் + "||" + Drinking alcohol The vehicle was hit by 3,171 people

