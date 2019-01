மாவட்ட செய்திகள்

புளியங்குடி அருகே, பஸ் மோதி கிறிஸ்தவ ஆலய ஊழியர் பலி- மற்றொரு விபத்தில் வாலிபர் சாவு + "||" + Near Puliyankudi, The bus murdered by a Christian temple employee

புளியங்குடி அருகே, பஸ் மோதி கிறிஸ்தவ ஆலய ஊழியர் பலி- மற்றொரு விபத்தில் வாலிபர் சாவு