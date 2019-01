மாவட்ட செய்திகள்

பொள்ளாச்சி நகராட்சி பகுதியில், ஒரே நாளில் 750 கிலோ பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல் + "||" + 750 kg of plastic material was seized on the same day

பொள்ளாச்சி நகராட்சி பகுதியில், ஒரே நாளில் 750 கிலோ பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல்