மாவட்ட செய்திகள்

கூட்டணி அரசுக்கு இருந்த சிக்கல் நீங்கியது ஆதரவு எம்.எல்.ஏ.க்கள் பின்வாங்கியதால், ரமேஷ் ஜார்கிகோளி தனிமைபடுத்தப்பட்டார் + "||" + With support for backing MLAs, Ramesh Jarkaloli was isolated

