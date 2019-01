மாவட்ட செய்திகள்

8 வழிச்சாலை திட்டத்தை கைவிடக்கோரி நடத்த இருந்த விவசாயிகள் உண்ணாவிரத போராட்டத்துக்கு போலீஸ் அனுமதி மறுப்பு + "||" + The 8th plan was to hold off the project Farmers deny police permission to protest

8 வழிச்சாலை திட்டத்தை கைவிடக்கோரி நடத்த இருந்த விவசாயிகள் உண்ணாவிரத போராட்டத்துக்கு போலீஸ் அனுமதி மறுப்பு