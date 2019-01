மாவட்ட செய்திகள்

தை மாதத்தை வருடத்தின் முதல் மாதமாக குறிப்பிடும் பழங்கால கல்வெட்டு கண்டுபிடிப்பு + "||" + Ancient inscriptions found in the first month of the year are Thai month

