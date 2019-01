மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி உதவி கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பாளர்கள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ததற்கு எதிர்ப்பு + "||" + Thoothukudi Assistant Collector office before Sterlite protesters are dharna Resistance to the woman involved in the fight

தூத்துக்குடி உதவி கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பாளர்கள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ததற்கு எதிர்ப்பு