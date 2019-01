மாவட்ட செய்திகள்

ஏழைகளுக்கு உதவ கோவில்பட்டி பஸ் நிலையத்தில் ‘கருணை பெட்டகம்’ திறப்பு + "||" + Help the poor Opening of 'Kartikakal' in Kovilpatti bus station

ஏழைகளுக்கு உதவ கோவில்பட்டி பஸ் நிலையத்தில் ‘கருணை பெட்டகம்’ திறப்பு