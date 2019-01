மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டி, குன்னூரில் உறைபனி பொழிவு, கடுங்குளிரால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு + "||" + Frosting in Ooty and Coonoor, affecting the normal lives of the people

