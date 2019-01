மாவட்ட செய்திகள்

சங்கரன்கோவில் கோர்ட்டில் பொதுமக்களுக்கு இணையதளம் மூலம் சேவை வசதி முதன்மை நீதிபதி ராஜசேகர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + In Sankarankovil court Service to the public through the Internet Chief Justice Rajasekhar initiated

சங்கரன்கோவில் கோர்ட்டில் பொதுமக்களுக்கு இணையதளம் மூலம் சேவை வசதி முதன்மை நீதிபதி ராஜசேகர் தொடங்கி வைத்தார்