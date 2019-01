மாவட்ட செய்திகள்

வணிகர் சங்கங்களின் பேரவை சார்பில், வெளிநாட்டு நிறுவன உணவு பொருட்களை எரித்து ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Merchant associations On behalf of the Council, Demonstrated burning foreign goods food items

வணிகர் சங்கங்களின் பேரவை சார்பில், வெளிநாட்டு நிறுவன உணவு பொருட்களை எரித்து ஆர்ப்பாட்டம்