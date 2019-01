மாவட்ட செய்திகள்

வாணியம்பாடி பகுதியில் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வரும் சிறுத்தை நடமாட்டம் குறித்து போனில் தகவல் தெரிவிக்கலாம் வனத்துறை அறிவிப்பு + "||" + Vaniyambadi area will threaten civilians You can inform the phone about the phone Forest Department Announcement

வாணியம்பாடி பகுதியில் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வரும் சிறுத்தை நடமாட்டம் குறித்து போனில் தகவல் தெரிவிக்கலாம் வனத்துறை அறிவிப்பு