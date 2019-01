மாவட்ட செய்திகள்

மேகதாதுவில் முற்றுகை போராட்டம் நடத்துவதற்காக கர்நாடகாவுக்கு பேரணியாக சென்ற விவசாயிகள் ஓசூரில் தடுத்து நிறுத்தம் சாலைமறியல்-பதற்றம் + "||" + Farmers who went to rally in Karnataka were stopped at Hosur The roadblock-tension

மேகதாதுவில் முற்றுகை போராட்டம் நடத்துவதற்காக கர்நாடகாவுக்கு பேரணியாக சென்ற விவசாயிகள் ஓசூரில் தடுத்து நிறுத்தம் சாலைமறியல்-பதற்றம்