வங்கி கடனை திருப்பி செலுத்த முடியாததால் விவசாயி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை + "||" + Bank loan can not be repaid The farmer was thukkupottu suicide

